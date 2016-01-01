Импровизируем в игре, поем, ставим спектакль

Предисловие
Для гармоничного и творческого развития личности ребёнка, независимо
от его талантов и способностей, очень важно первичное приобщение к музыкаль-
ной культуре. Раннее погружение в музыкальную среду должно соответствовать
психическому развитию ребёнка и быть доступным для переживания в детском
возрасте. Поэтому в системе музыкального воспитания среди разнообразных ме-
тодик особое место занимает музыкальная импровизация – игра в музыку, где
дети становятся не только исполнителями, но и творцами.
Именно желание детей выдумывать, фантазировать позволяет педагогам ис-
пользовать музыкальную импровизацию как форму учебной работы в обучении
музыке. Импровизация способствует развитию тех сторон музыкальности, ко-
торые необходимы и исполнителю, и слушателю: чуткости музыкального слуха,
эмоциональной памяти, творческого воображения и мышления, самостоятель-
ного поиска нужных средств музыкальной выразительности.
Введение в занятия элементов импровизации увлекает детей, поддерживает
и развивает их интерес к музыкальным дисциплинам, к самому процессу му-
зицирования. Многим видам импровизации целесообразно придавать игровую
форму, которая необходима для того, чтобы настроить ребёнка на процесс твор-
чества. В игре ребёнок как бы перевоплощается – его музыкальные проявления
(пение, движения под музыку, игра на детских музыкальных инструментах) ста-
новятся способом выражения чувств. Импровизация, в силу своей специфики,
с наибольшей полнотой способна выявить и развить творческие возможности
ребёнка. Она является одной из эффективных методик в современном образо-
вательном процессе.
Музыкальный сборник «Импровизируем в игре, поём, ставим спектакль»
Людмилы Князевой – педагога-практика с 15-летним стажем, научного коррес-
пондента Российской академии образования, композитора, члена Союза компо-
зиторов России – результат большой экспериментальной работы. Игры, песни
и сценарии были использованы в практике не только автора, но и многих других
учителей общеобразовательных школ, педагогов детских музыкальных школ,
школ искусств, театральных и музыкально-хоровых студий на протяжении более
чем пяти лет. Музыкально-дидактические игры из первой части сборника под
названием «Музыкально-творческие задания для начинающих» ранее издавались
Министерством культуры РСФСР под грифом «рекомендовано для детских му-
зыкальных школ и школ искусств».
Сборник состоит из трёх частей.
В первой части сборника представлены 14 музыкально-дидактических игр
с заданиями по импровизации с возрастающей степенью сложности, рассчитан-
ных на детей в возрасте от 5 до 10 лет.
Во второй части сборника дан подробный сценарий детского музыкального
спектакля «Бармалей» для возможного воспроизведения по ролям. Поскольку
вокальные номера имеют разную степень сложности для детского исполне-
ния, в сборнике представлена облегчённая версия музыкальных номеров в виде
вокальной строчки с буквенным обозначением аккордов (возможно пение под
гитару или с аккомпанементом на синтезаторе).
Менее сложными являются вступление и хор, колыбельная песня, первая
песня Тани и Вани, хор-марш, песня Бармалея, вторая песня Тани и Вани, танец
папуасов.
В аудиоприложении к сборнику на CD-диске можно прослушать полную
фонограмму спектакля «Бармалей» в исполнении артистов Московского театра
на Малой Бронной Настасьи Самбурской, Инны Плехановой, Михаила Андрее-
ва и автора – Людмилы Князевой.
Сценарий можно использовать не только на музыкальных занятиях, но и на
уроках внеклассного чтения, при чтении по ролям, в ходе танцевальных импро-
визаций.
В третьей части сборника публикуются нотное приложение для детского
музыкального спектакля «Бармалей» и песни для прослушивания детьми, соль-
ного или хорового исполнения. Ими можно разнообразить песенный реперту-
ар на уроках музыки и в ходе внеклассной работы (музыкально-хоровые круж-
ки и студии). Многие из этих песен ранее были опубликованы в издательствах
«Композитор», «Советский композитор» и «Музыка».
В аудиоприложении на диске имеются фонограммы «плюс» и «минус» для
пения и разучивания каждого музыкального номера спектакля «Бармалей» и пе-
сен третьей части сборника.
Благодаря универсальности материала сборник может быть использован
педагогами для составления собственных планов по учебникам литературного
чтения. В качестве своеобразной музыкальной паузы можно предложить про-
слушивание фонограммы мюзикла «Бармалей» на стихи К. Чуковского и песен
на стихи И. Токмаковой «В чудной стране», «Дальний лес», «Гном», «Сонный
слон». Имеющиеся в сборнике разработки в виде игр-импровизаций позволят
оживить и разнообразить учебный процесс.
5
Час т ь п е р в а я
МУЗЫКАЛЬНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ
ИГРЫ С ЗАДАНИЯМИ
ПО ИМПРОВИЗАЦИИ
«Как тебя зовут?»
Преподаватель предлагает детям познакомиться друг с другом. Это знаком-
ство будет не совсем обычным: своё имя каждый ребёнок не назовёт, а споёт.
«Знакомиться» могут соседи по парте – тогда они встают и обращаются друг
к другу, либо один ученик называет себя. Обращаясь к каждому ученику, пре-
подаватель пропевает полностью своё имя, например: «Меня зовут Ольга Ни-
колаевна», а затем вопрос: «Как тебя зовут?», стараясь петь каждый раз с новой
интонацией. Ученик отвечает: «Меня зовут…» При этом и преподаватель, и уче-
ник импровизируют мелодии вопроса и ответа. Обращаясь к разным ученикам,
преподаватель задаёт мелодические вопросы по-разному, а ученик должен сочи-
нить мелодический ответ, соответствующий характеру, который ему задал пре-
подаватель.
Рекомендация. Если ученику трудно сразу спеть ответ, пусть он сначала пе-
вуче произнесёт своё имя, затем постарается его пропеть. Нужно помочь тем
ученикам, которые не поют, а только проговаривают своё имя. Для этого нужно
начать петь вместе с ребёнком. Обратите внимание детей на то, что нужно тя-
нуть звуки (не кричать, не шептать, а петь). В своём пении ребята чаще всего от-
талкиваются от речевой интонации, а иногда произносят имя на низких звуках.
Преподаватель должен помочь им пропеть необходимые интонации в среднем
регистре.
Времена года
(Преподаватель просит детей рассказать, какой пейзаж они видят за окном
в данный момент. Дети по очереди описывают текущее время года.)
П р е п о д а в а т е л ь. Я спою вам четыре загадки, а вы догадайтесь, о каком
времени года идёт речь. На мой музыкальный вопрос: «Когда это бывает?» –
надо пропеть ответ: «Это бывает зимой (весной, летом, осенью)».
Снег на
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Час т ь в т о ра я
СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО
СПЕКТАКЛЯ «БАРМАЛЕЙ»*
Действующие лица: Таня, Ваня, папа, мама, слон, крокодил, носорог, горил-
ла, Бармалей, доктор Айболит.
По желанию в спектакле могут принимать участие хор (в образе обезьянок)
и танцевальная группа (в образе папуасов).
Картина первая
Городской двор: несколько чахлых деревьев, песочница, качели, кое-где расставлены
скамейки. Под деревом на скамейке сидят папа и мама. Мама вяжет, папа читает газету.
Появляются Таня и Ваня. Они в кепках с козырьками, с рюкзаками за спиной, с пал-
ками в руках (явно направляются куда-то).
П а п а. Таня, Ваня, куда это вы собрались, неужели в Африку?
Мама. Миленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять! Там
акулы, там гориллы, там зубастые крокодилы, они будут вас кусать!
П а п а. И ещё там живёт злющий-презлющий разбойник Бармалей. Он бега-
ет по Африке и кушает детей, всех до одного!
В а н я (возмущённо). Какая чепуха! Какая напраслина! Кто сказал, что Афри-
ка ужасна? (Восхищённо.) Африка так красива! Африка так прекрасна!
Т а н я. Мы идём в Африку! Там ждёт нас совсем не злой, а прекрасный, доб-
рый разбойник Бармалей!
В а н я (горделиво). А вы знаете, сколько растёт в Африке бананов, фиников,
апельсинов и разных других фруктов! Пойдём, пойдём в Африку скорей!
П а п а. Таня, Ваня, ни за что на свете! Ни за что на свете не ходите в Африку!
В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы будут
вас кусать, бить и обижа...
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Ча с т ь т р е т ь я
НОТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Музыкальный спектакль «Бармалей»
По стихотворениям К.Чуковского Музыка Л. Князевой
1. ВСТУПЛЕНИЕ И ХОР
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