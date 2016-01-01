Импровизируем в игре, поем, ставим спектакль

Предисловие

Для гармоничного и творческого развития личности ребёнка, независимо

от его талантов и способностей, очень важно первичное приобщение к музыкаль-

ной культуре. Раннее погружение в музыкальную среду должно соответствовать

психическому развитию ребёнка и быть доступным для переживания в детском

возрасте. Поэтому в системе музыкального воспитания среди разнообразных ме-

тодик особое место занимает музыкальная импровизация – игра в музыку, где

дети становятся не только исполнителями, но и творцами.

Именно желание детей выдумывать, фантазировать позволяет педагогам ис-

пользовать музыкальную импровизацию как форму учебной работы в обучении

музыке. Импровизация способствует развитию тех сторон музыкальности, ко-

торые необходимы и исполнителю, и слушателю: чуткости музыкального слуха,

эмоциональной памяти, творческого воображения и мышления, самостоятель-

ного поиска нужных средств музыкальной выразительности.

Введение в занятия элементов импровизации увлекает детей, поддерживает

и развивает их интерес к музыкальным дисциплинам, к самому процессу му-

зицирования. Многим видам импровизации целесообразно придавать игровую

форму, которая необходима для того, чтобы настроить ребёнка на процесс твор-

чества. В игре ребёнок как бы перевоплощается – его музыкальные проявления

(пение, движения под музыку, игра на детских музыкальных инструментах) ста-

новятся способом выражения чувств. Импровизация, в силу своей специфики,

с наибольшей полнотой способна выявить и развить творческие возможности

ребёнка. Она является одной из эффективных методик в современном образо-

вательном процессе.

Музыкальный сборник «Импровизируем в игре, поём, ставим спектакль»

Людмилы Князевой – педагога-практика с 15-летним стажем, научного коррес-

пондента Российской академии образования, композитора, члена Союза компо-

зиторов России – результат большой экспериментальной работы. Игры, песни

и сценарии были использованы в практике не только автора, но и многих других

учителей общеобразовательных школ, педагогов детских музыкальных школ,

школ искусств, театральных и музыкально-хоровых студий на протяжении более

чем пяти лет. Музыкально-дидактические игры из первой части сборника под

названием «Музыкально-творческие задания для начинающих» ранее издавались

Министерством культуры РСФСР под грифом «рекомендовано для детских му-

зыкальных школ и школ искусств».

Сборник состоит из трёх частей.

В первой части сборника представлены 14 музыкально-дидактических игр

с заданиями по импровизации с возрастающей степенью сложности, рассчитан-

ных на детей в возрасте от 5 до 10 лет.

Во второй части сборника дан подробный сценарий детского музыкального

спектакля «Бармалей» для возможного воспроизведения по ролям. Поскольку

вокальные номера имеют разную степень сложности для детского исполне-

ния, в сборнике представлена облегчённая версия музыкальных номеров в виде

вокальной строчки с буквенным обозначением аккордов (возможно пение под

гитару или с аккомпанементом на синтезаторе).

Менее сложными являются вступление и хор, колыбельная песня, первая

песня Тани и Вани, хор-марш, песня Бармалея, вторая песня Тани и Вани, танец

папуасов.

В аудиоприложении к сборнику на CD-диске можно прослушать полную

фонограмму спектакля «Бармалей» в исполнении артистов Московского театра

на Малой Бронной Настасьи Самбурской, Инны Плехановой, Михаила Андрее-

ва и автора – Людмилы Князевой.

Сценарий можно использовать не только на музыкальных занятиях, но и на

уроках внеклассного чтения, при чтении по ролям, в ходе танцевальных импро-

визаций.

В третьей части сборника публикуются нотное приложение для детского

музыкального спектакля «Бармалей» и песни для прослушивания детьми, соль-

ного или хорового исполнения. Ими можно разнообразить песенный реперту-

ар на уроках музыки и в ходе внеклассной работы (музыкально-хоровые круж-

ки и студии). Многие из этих песен ранее были опубликованы в издательствах

«Композитор», «Советский композитор» и «Музыка».

В аудиоприложении на диске имеются фонограммы «плюс» и «минус» для

пения и разучивания каждого музыкального номера спектакля «Бармалей» и пе-

сен третьей части сборника.

Благодаря универсальности материала сборник может быть использован

педагогами для составления собственных планов по учебникам литературного

чтения. В качестве своеобразной музыкальной паузы можно предложить про-

слушивание фонограммы мюзикла «Бармалей» на стихи К. Чуковского и песен

на стихи И. Токмаковой «В чудной стране», «Дальний лес», «Гном», «Сонный

слон». Имеющиеся в сборнике разработки в виде игр-импровизаций позволят

оживить и разнообразить учебный процесс.

5

Час т ь п е р в а я

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ

ИГРЫ С ЗАДАНИЯМИ

ПО ИМПРОВИЗАЦИИ

«Как тебя зовут?»

Преподаватель предлагает детям познакомиться друг с другом. Это знаком-

ство будет не совсем обычным: своё имя каждый ребёнок не назовёт, а споёт.

«Знакомиться» могут соседи по парте – тогда они встают и обращаются друг

к другу, либо один ученик называет себя. Обращаясь к каждому ученику, пре-

подаватель пропевает полностью своё имя, например: «Меня зовут Ольга Ни-

колаевна», а затем вопрос: «Как тебя зовут?», стараясь петь каждый раз с новой

интонацией. Ученик отвечает: «Меня зовут…» При этом и преподаватель, и уче-

ник импровизируют мелодии вопроса и ответа. Обращаясь к разным ученикам,

преподаватель задаёт мелодические вопросы по-разному, а ученик должен сочи-

нить мелодический ответ, соответствующий характеру, который ему задал пре-

подаватель.

Рекомендация. Если ученику трудно сразу спеть ответ, пусть он сначала пе-

вуче произнесёт своё имя, затем постарается его пропеть. Нужно помочь тем

ученикам, которые не поют, а только проговаривают своё имя. Для этого нужно

начать петь вместе с ребёнком. Обратите внимание детей на то, что нужно тя-

нуть звуки (не кричать, не шептать, а петь). В своём пении ребята чаще всего от-

талкиваются от речевой интонации, а иногда произносят имя на низких звуках.

Преподаватель должен помочь им пропеть необходимые интонации в среднем

регистре.

Времена года

(Преподаватель просит детей рассказать, какой пейзаж они видят за окном

в данный момент. Дети по очереди описывают текущее время года.)

П р е п о д а в а т е л ь. Я спою вам четыре загадки, а вы догадайтесь, о каком

времени года идёт речь. На мой музыкальный вопрос: «Когда это бывает?» –

надо пропеть ответ: «Это бывает зимой (весной, летом, осенью)».

Снег на

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Час т ь в т о ра я

СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО

СПЕКТАКЛЯ «БАРМАЛЕЙ»*

Действующие лица: Таня, Ваня, папа, мама, слон, крокодил, носорог, горил-

ла, Бармалей, доктор Айболит.

По желанию в спектакле могут принимать участие хор (в образе обезьянок)

и танцевальная группа (в образе папуасов).

Картина первая

Городской двор: несколько чахлых деревьев, песочница, качели, кое-где расставлены

скамейки. Под деревом на скамейке сидят папа и мама. Мама вяжет, папа читает газету.

Появляются Таня и Ваня. Они в кепках с козырьками, с рюкзаками за спиной, с пал-

ками в руках (явно направляются куда-то).

П а п а. Таня, Ваня, куда это вы собрались, неужели в Африку?

Мама. Миленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять! Там

акулы, там гориллы, там зубастые крокодилы, они будут вас кусать!

П а п а. И ещё там живёт злющий-презлющий разбойник Бармалей. Он бега-

ет по Африке и кушает детей, всех до одного!

В а н я (возмущённо). Какая чепуха! Какая напраслина! Кто сказал, что Афри-

ка ужасна? (Восхищённо.) Африка так красива! Африка так прекрасна!

Т а н я. Мы идём в Африку! Там ждёт нас совсем не злой, а прекрасный, доб-

рый разбойник Бармалей!

В а н я (горделиво). А вы знаете, сколько растёт в Африке бананов, фиников,

апельсинов и разных других фруктов! Пойдём, пойдём в Африку скорей!

П а п а. Таня, Ваня, ни за что на свете! Ни за что на свете не ходите в Африку!

В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы будут

вас кусать, бить и обижа...

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Ча с т ь т р е т ь я

НОТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Музыкальный спектакль «Бармалей»

По стихотворениям К.Чуковского Музыка Л. Князевой

1. ВСТУПЛЕНИЕ И ХОР

























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